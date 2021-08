Eine „Institution“ in der Pfarre St. Josef : Erzieherin Marlies Hoff verlässt nach 45 Jahren die Südstadt-Kita

Marlies Hoff auf dem Gelände der Südstadt-Kita, in der die Erzieherin seit 45 Jahren tätig ist. Foto: Wiljo Piel/wilp

Südstadt Sie hat Generationen von Kindern betreut – und muss nun Abschied von der Tagesstätte an der Hans-Böckler-Straße nehmen. Marlies Hoff geht in den Ruhestand. Das fällt ihr schwer, aber Langeweile wird die agile Erzieherin künftig nicht haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wiljo Piel

Marlies Hoff ist zweifellos eine „Institution“ in der Südstadt. Nicht weniger als 45 Jahre gehört sie schon zum Team der Kita von St. Josef, von dem sie nun Abschied nehmen muss. Mit einem „kleinen lachenden, aber einem ganz großen weinenden Auge“ wird die 65-Jährige in den Ruhestand treten. Denn es fällt ihr alles andere als leicht, die Tagesstätte zu verlassen. Schließlich hat Hoff dort Generationen von Kindern aufs Leben vorbereitet.

Es war 1976, als die Erzieherin ihr Anerkennungsjahr an der Hans-Böckler-Straße absolvierte. „Das war in der Sonnenblumen-Gruppe, die ich auch heute noch betreue“, erinnert sich Marlies Hoff lächelnd. Sie blieb der Tagesstätte treu, übernahm 1991 die stellvertretende Leitung, die sie auch heute noch inne hat. „Es waren schöne, manchmal auch aufregende Jahre“, bilanziert die Südstädterin. Sie hat Renovierungen und Umbauten in der Kita miterlebt, sich immer wieder mit neuen pädagogischen Konzepten beschäftigt. „Insgesamt hat mir das alles sehr viel Freude bereitet“, sagt Hoff.

Heute sehe der pädagogische Alltag in der Tagesstätte anders aus als in ihren Anfangsjahren. „Früher haben wir den Kindern gesagt, wo es lang geht. Heute können sie demokratisch mitbestimmen, welche Projekte in Angriff genommen werden – das gefällt mir sehr“, sagt Hoff. Längst bringen die Kinder, die sie vor Jahren betreut hat, ihren eigenen Nachwuchs in die Kita von St. Josef. Und: „Eines ,meiner’ ehemaligen Kinder hat sogar als Erzieherin in unserer Tagesstätte angefangen. Sie ist heute meine Kollegin.“

Auch wenn der Abschied schwer fällt: Langeweile wird Marlies Hoff in ihrem Ruhestand nicht haben. Die 65-Jährige ist vielfach ehrenamtlich in der Pfarre engagiert – etwa im Seniorencafé, das sie künftig erweitern möchte, und im Eine-Welt-Kreis, für den sie ein besonderes Angebot plant: „Ab dem 19. September werde ich rund um die Vollrather Höhe einen Lieferdienst für fair gehandelte Produkte anbieten“, kündigt sie an. Zudem wird Marlies Hoff einen Spanisch-Kursus bei der Volkshochschule belegen, um sich künftig in ihrem Lieblings-Reiseland besser verständigen zu können.