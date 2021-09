Sonderpreis für engagierte Schüler aus Grevenbroich : Erzbistum Köln zeichnet Lernpaten vom Erasmus-Gymnasium aus

Grevenbroich Die Lernpaten der „Sek 1 Betreuung“ am Erasmus-Gymnasium sind jetzt für ihr Engagement ausgezeichnet worden. Das unter Trägerschaft der Katholischen Jugendagentur Düsseldorf stehende Projekt erhielt einen Sonderpreis im Rahmen des Nachhaltigkeitspreises des Erzbistums Köln.

Die Lernpaten unterstützen Kinder und Jugendliche, die sich in der deutschen Sprache noch nicht so sicher fühlen. Mehrmals in der Woche besuchen Oberstufenschüler die internationale Klasse, um dort Hilfe zu leisten. „Da die Lernpaten oft selbst einen Migrationshintergrund haben, können sie Unterstützung in der jeweiligen Muttersprache anbieten und so besonders viel Sicherheit und Mut vermitteln“, sagt Anita Zimmermann, Leiterin der Nachmittagsbetreuung Silentium.