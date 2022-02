Einsatz in Grevenbroich-Gindorf : Ersthelfer und Polizei retten gestürztem Radler das Leben

Ein Fahrzeug der nordrhein-westfälischen Polizei. (Symbolfoto) Foto: dpa/Fabian Strauch

Gindorf Der Mann war gestürzt – und dabei von Zeugen beobachtet worden. Sie halfen sofort. Und Einsatzkräften gelang es, den 62-Jährigen wiederzubeleben. Die ganze Geschichte.

Beherzt eingreifende Ersthelfer und Polizisten, die offenbar zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren, haben einem 62-jährigen Grevenbroicher wohl das Leben gerettet. Wie die Kreispolizeibehörde am Dienstag mitteilte, stürzte der Mann vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme von seinem Fahrrad. Zeugen beobachteten, wie er bewusstlos am Boden liegen blieb. Sie eilten dem Grevenbroicher zur Hilfe und kümmerten sich unverzüglich um das Unfallopfer: Sie brachten de 62-Jährigen in die so wichtige stabile Seitenlage und sorgten dafür, dass sein Körper nicht auskühlte.

Kurze Zeit später traf Unterstützung ein: Eine Polizeistreife, die in der Nähe war, wurde zum Unfallort alarmiert und traf noch vor dem Rettungsdienst ein. Weil die Beamten bei dem gestürzten Mann keinen Puls mehr fühlen konnten, leiteten sie Reanimationsmaßnahmen ein, bis der Notarzt eintraf – offenbar mit Erfolg.

Den Rettungskräften gelang es nach Polizeiangaben schließlich, den Zustand des Gestürzten so weit zu stabilisieren, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden konnte. Am Dienstagnachmittag verkündete die Polizei die gute Nachricht: Inzwischen soll es dem 62-Jährigen nach Auskunft der Ärzte deutlich besser gehen. Auch bestehe keine akute Lebensgefahr mehr.

Dem engagierten Zusammenwirken aller, sprich der Ersthelfer und der Kräfte von Polizei und Rettungsdienst, ist dieser Erfolg zu verdanken, heißt es bei der Kreispolizei: „Ein schönes Beispiel für gesellschaftliche Verantwortung.“ Die Polizei bittet alle, bei solchen Unfällen nicht wegzuschauen – und zu helfen, wenn andere Menschen in Not geraten. „Oft reicht es schon aus, den Notruf 110 der Polizei oder der Feuerwehr (112) zu rufen.

Die Retter sind in der Regel binnen weniger Minuten vor Ort und sogar in der Lage, Anrufern am Telefon etwa im Falle einer nötig werdenden Wiederbelebung Anweisungen zu geben.

(NGZ)