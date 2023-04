“Grevenbroich mobil und elektrisch“ am 23. April Erstes großes Stadtfest nach der Pandemie

Es ist das erste große Stadtfest, das nach der Pandemie in der Innenstadt gefeiert wird. Dementsprechend hoch sind die Erwartungen der Händler an den verkaufsoffenen Sonntag am 23. April. „Wir hoffen auf eine volle Hütte“, sagt Nicole Schmidt-Chateau vom Werbering-Nachfolger „Grevenbroich handelt“. Denn in den Kassen des Einzelhandels hätten Corona und die darauf folgende Energiekrise spürbare Löcher verursacht.