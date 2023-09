„Schwarze Brücke“ bei Kapellen Erster Vorstoß zur Vergrößerung des einzigen Naturschutzgebiets in Grevenbroich

Wie sehr ihm das Naturschutzgebiet „Schwarze Brücke“ bei Kapellen am Herzen liegt, hat Dirk Schimanski erst kürzlich bewiesen. Spontan hatte er eine „Task Force“ ins Leben gerufen, um eine Fläche an einem Erft-Arm dort vom problematischen Staudenknöterich zu befreien. Eine Ausbreitung des invasiven Gewächses konnte dadurch wohl erst einmal vermieden werden. Aber Dirk Schimanski will mehr: Der Politiker, der der Grünen-Fraktion im Kreistag mit vorsitzt, macht sich für eine deutliche Vergrößerung des Naturschutzgebietes nahe seines Heimatortes stark. „Ich wünsche mir, dass es bis Wevelinghoven reicht“, sagt Schimanski.