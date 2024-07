Freitagabend in der Christuskirche Pfarrerin lädt zu erstem „queeren“ Gottesdienst in Grevenbroich

Grevenbroich · So etwas hat es in Grevenbroich noch nie gegeben: Am Abend vor dem Kölner Christopher-Street-Day findet in der Christuskirche ein „Regenbogen“-Gottesdienst statt. Pfarrerin Esther Weidner, selbst mit einer Frau verheiratet, richtet sich damit an alle Menschen – unabhängig von ihrer sexuellen Identität und Konfession.

16.07.2024 , 04:50 Uhr

Pfarrerin Esther Weidner in der Christuskirche. Sie lädt zu einem queeren Gottesdienst – ein Novum in Grevenbroich. Foto: Kandzorra, Christian

Von Christian Kandzorra