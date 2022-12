Grevenbroich startet Pilotprojekt Fitness kommt in Gustorf aus der Box

Würden keine Fotos von Sportlern „in Action“ die beiden Türen der Box zieren, könnte man meinen, dass es sich bei der Neuheit auf dem Bolzplatz am Torfstecherweg schlicht um einen Stromkasten handelt. Aber nein: Das circa 1,50 mal 1,50 Meter große Gehäuse am Rand des Platzes kann mehr. Es ist eine Art Wunderkiste, die sich per Klick aufs Smartphone öffnen lässt und die auf mehrere Schubladen aufgeteilt Sportutensilien aller Art bietet. „Das ist die erste frei zugängliche Sportbox in Grevenbroich“, sagt Ceylan Er. Der Grevenbroicher ist Vorsitzender des städtischen Sportausschusses und freut sich über den „Neuzugang“ neben der Minigolfanlage, der in der Form bisher kreisweit einzigartig sein soll. Wird das Angebot gut angenommen, könnten Schränke mit Bällen, Seilen, Gewichten, Matten und Co. künftig auch in anderen Stadtteilen aufgestellt werden. Bisher gibt es so eine Box in Grevenbroich nur auf dem eingezäunten Außengelände des Schlossbads.