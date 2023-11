Konferenz in Grevenbroich Strukturwandel braucht mehr Mut und mehr Tempo

Grevenbroich · Der Strukturwandel in Grevenbroich ist in vollem Gange: Die Stadt und die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung luden zu einer ersten Konferenz auf den ehemaligen Dorfplatz im Monti – was dabei herauskam.

24.11.2023 , 18:22 Uhr

Sie stellten sich den Fragen von Wirtschaftsförderer Heinrich Thiel: Daniel Rinkert (MdB), Heike Troles (MdL), Bürgermeister Klaus Krützen und Frank Kindervatter (NEW). Foto: Wolfgang Walter

Von Andreas Fahrländer Redakteur in der Lokalredaktion der Neuß-Grevenbroicher Zeitung.