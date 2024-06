Schulen in Grevenbroich Bald Hol- und Bring-Zonen für Elterntaxis

Für mehrere Grundschulen im Stadtgebiet bieten sich nahe gelegene Parkplätze für Hol- und Bring-Zonen an. In Frimmersdorf (Viktoria-Grundschule) wären das etwa die Stellflächen an der Sportanlage, in Gustorf (Grundschule Erftaue) die auf dem Marktplatz. In Neukirchen (Jakobus-Grundschule) und Noithausen (Grundschule Arche Noah) könnten die Kirmesplätze genutzt werden. Ebenso in Kapellen (Grundschule St. Clemens), wo alternativ auch die Parkplätze am Stadion zur Verfügung ständen. Potenzielle Standorte sollen – in Absprache mit den jeweiligen Schulleitungen – in einem noch zu definierenden Erprobungszeitraum getestet werden.