Radfahren in Grevenbroich Erste Erfahrungen mit der Fahrradstraße

Die ersten Erfahrungen Trotz der Regengüsse waren am Freitag, vor allem in den Regenpausen, Radler unterwegs. Etwa eine 31 Jahre alte Radfahrerin, die mit einem Lastenrad regelmäßig die Straße befährt. Vorn saß ihr Sohn unter der Abdeckung im Trockenen. „Die Idee der Fahrradstraße finde ich gut“, erklärt die Grevenbroicherin. Was sie feststellt: Die Autofahrer schimpfen und hupen weniger“, früher sei sie manchmal gefragt worden, warum sie nicht auf dem Bürgersteig fahre. Sie beobachtet aber auch, dass sich ein Teil der Autofahrer nicht an Tempo 30 halte.