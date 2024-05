Dritte Gesamtschule in Grevenbroich Erste Einblicke in die neue Schule am Heyerweg

Es sieht vielversprechend aus, was Bernd Gossmann jetzt den Mitgliedern des Schulausschusses vor Augen führte. Der Architekt des Berliner Büros „GMP“ präsentierte erste Grafiken, die erahnen lassen, wie der Schulstandort in Wevelinghoven nach der Um- und Neubauphase aussehen könnte. Besonders beeindruckend: die Visualisierung des künftigen Zentralgebäudes, das in seinem Inneren viel Freiräume für Schüler und Lehrer bieten soll.