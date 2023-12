Flüchtlinge in Grevenbroich Erste Container-Unterkunft wird in Frimmersdorf aufgebaut

Frimmersdorf/Hemmerden · Am Freitag gab es Infoabende in Frimmersdorf und Hemmerden, wo je 120 Plätze für Flüchtlinge geschaffen werden sollen. Bürger äußerten Ängste und Sicherheitsbedenken. Für eine 24-Stunden-Security in Heimen gibt es keine Zusage. Ein wunder Punkt: die Kinderbetreuung.

09.12.2023 , 15:14 Uhr

„Am Steelchen“ in Frimmersdorf entsteht gerade das erste der stadtweit drei geplanten großen Container-Wohnheime für Flüchtlinge. Foto: Kandzorra, Christian

Von Christian Kandzorra und Rudolf Barnholt