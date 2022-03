Neues Bestattungsagebot auf dem Neuenhausener Friedhof : Erste Beerdigungen im Streuwald

Neuenhausen Das neue Aschestreufeld in Neuenhausen kann endlich genutzt werden. Eine Neuerung ist eine Stele, auf der die Namen der Verstorbenen genannt werden können. Wie der neue Streuwald sonst gestaltet wurde.

Und er erläutert, dass es mit einer einfachen Wiese nicht getan ist. „Die Rasenflächen eines Aschestreufelds müssen regelmäßig gemäht werden. Begünstigt durch die Asche vermoost der Rasen in sehr kurzer Zeit. Zudem wird er gelb und vertrocknet. Deshalb wurde ein neues Aschestreufeld in einem natürlich belassenen Waldstück mit Bodenbewuchs aus Efeu, Vinka und Elfenblumen angelegt.“ Der Weg dorthin wurde mit einer Schottertragschicht und Basaltsand hergestellt. „Somit ist ein barrierefreier Besuch möglich.“ Am Rande des Weges wurden kleine und große Findlinge errichtet, die RWE Power gespendet hat. Zwei aus massiven Eichenbohlen gefertigte Sitzbänke ermöglichen längeres Verweilen am Rand des Feldes. An der 3,5 Meter hohen Stele wurden vier Granittafeln für Namen der Verstorbenen angebracht.