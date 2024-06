Kinderbetreuung in Grevenbroich Beiträge für ausgefallene Kita-Tage sollen erstattet werden

Gemeinsam mit den Eltern und Mitarbeitern des Jugendamtes hätten die Kita-Leitungen nach Möglichkeiten gesucht, wie die Ausfallzeiten aufgefangen werden können. „Die Lösungen sind sehr unterschiedlich ausgefallen. In einzelnen Einrichtungen wurde die Tageszahl reduziert, andere haben tageweise Gruppen geschlossen“, schildert Herpel. Durch diese Situation hätten Eltern allerdings viele Unwägbarkeiten in Kauf nehmen müssen, etwa indem sie Urlaubstage in Anspruch nahmen oder Familienmitglieder zur Kinderbetreuung rekrutieren mussten.