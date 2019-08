Das sind die Höhepunkte : Erst 21 laute Salutschüsse – dann feiert Grevenbroich Schützenfest

Foto: LBER Infos Schützenfest in Grevenbroich 2019 - das Programm.

Grevenbroich Wenn am Samstag genau 21 Salutschüsse über der Stadt donnern, dann dürfte es auch der Letzte wissen: Grevenbroich feiert Schützenfest. Um 12 Uhr bringt Schießmeister Thomas Gallus das Geschütz des Bürgerschützenvereins an der Villa Erckens in Stellung, um den viertägigen Festreigen mit Karacho einzuböllern.

Dann schlägt die große Stunde für Dieter Minkenberg. Der Fahrlehrer vom Heyderhof ist der erste Single-König in der Geschichte des Bürgerschützenvereins. Alleine muss er allerdings nicht Platz in der Königskutsche nehmen: Am Sonntag Nachmittag wird er von seiner Mutter Erika (82) begleitet – und von vier charmanten Hofdamen.

Erster Höhepunkt des Samstags ist die Serenade auf dem Marktplatz: Um 19.30 Uhr formieren sich dort acht Tambourkorps und Musikkapellen, um mit Märschen auf das Fest einzustimmen. Um 20.15 Uhr setzt sich der Fackelzug mit acht prächtigen Großfackeln in Bewegung. Anschließend wird gefeiert: Die Band „The Realtones“ spielt zum Bürgerball im Zelt auf. Der Eintritt kostet acht Euro.

Der Sonntag startet mit einem Schützengottesdienst, der ab 8.45 Uhr von Pfarrer Meik Schirpenbach und seiner evangelischen Kollegin Monika Ruge in St. Peter und Paul gestaltet wird. Nach der Gefallenenehrung am Platz der Deutschen Einheit beginnt um 10.45 Uhr das Frühkonzert im Festzelt, in dessen Rahmen Edelknabenkönig Jakob Werner und Jugendschützenkönig Jan Pesch gekrönt werden. Am Nachmittag formieren sich die Schützen unter der Leitung von Oberst Stefan Sürth um 14.30 Uhr zur Regimentsabnahme auf der Lindenstraße. Danach beginnt der große Festzug durch die Innenstadt. Höhepunkt ist die Parade vor König Dieter Minkenberg, dem Vorstand unter Leitung von Präsident Detlef Bley und den Ehrengästen, zu denen diesmal auch das Kölner Dreigestirn zählen wird. Der Tag klingt ab 20 Uhr mit dem Königsball im Festzelt aus. „The Realtones“ sorgen für Stimmung, der Eintritt ist frei.

Traditionell gibt es am Montag nur einen Programmpunkt: den Frühschoppen, der auch in diesem Jahr wieder zu einem großen Treffpunkt für viele Grevenbroicher werden wird. Ab 11 Uhr geht es gemütlich zu den Klängen der Hardter Blasmusik los, am Nachmittag – gegen 16 Uhr – ist die Band „Groovehouse“ mit beliebten Hits und aktuellen Chart-Stürmern an der Reihe. Die Eintrittskarte kostet zehn Euro an der Tageskasse.

Am Dienstag ziehen die Schützen noch einmal ab 18 Uhr durch die Innenstadt. Bei dieser Gelegenheit werden auch noch einmal die Großfackeln zu sehen sein. Feierlicher Abschluss des Festes ist der Krönungsball, der mit vielen Gästen um 19.30 Uhr beginnt. Marco und Andrea Borgwardt werden im Laufe des Abends zum neuen Königspaar gekrönt. Der Eintritt zum festlichen Geschehen ist frei.

(NGZ)