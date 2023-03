Spiritueller Zwischenruf Gedanken zum Synodalen Weg von Prior Bruno Robeck

Es gab viele bohrende Fragen. Es gab jedoch vor allem drei Erschütterungen, die bei wohl fast allen Anwesenden bis ins Mark gingen. Sie haben dem Synodalen Weg eine spirituelle Tiefe gegeben und gleichzeitig verhindert, dass die Beratungen an der Lebenswirklichkeit heutiger Menschen vorbeiging. Das persönliche Zeugnis von zwei queeren Mitgliedern des Synodalen Weges in der ersten Synodalversammlung konfrontierte die meisten Anwesenden mit einer bis dahin unbekannten Lebenswelt. Mit der Annahme zweier Handlungstexte in der letzten Vollversammlung schloss sich ein Kreis für diese Gruppe. Es konnte Heilung beginnen.