Zierkirschenallee an der Marktstraße Ersatz-Bäume für Blütenpracht in Wevelinghoven

Die Zierkirschen an der Marktstraße würden – wie auch andere Bäume im Stadtgebiet – regelmäßig kontrolliert. Sollte ein Baum nicht lebensfähig sein, müsse aus Gründen der Verkehrssicherheit gehandelt – sprich gefällt – werden. Die drei Zierkirschen, die im Mai der Motorsäge zum Opfer fielen, seien etwa vom „Wulstigen Lackporling“ befallen gewesen. Dieser Pilz habe die Bäume von innen ausgehöhlt, sodass deren sicherer Stand nicht mehr gewährleistet gewesen sei. Wie viele Kirschen in den vergangenen Jahren an der Marktstraße erkrankten, will Stirken-Hohmann in der November-Sitzung des Umweltbeirates auflisten.