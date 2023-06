Stadtverwaltung Grevenbroich Erneuter Engpass im Bürgerbüro

Trotz wiederholter organisatorischer Änderungen und personeller Verstärkung im Bürgerbüro der Stadt am Ostwall – es läuft dort erneut nicht rund. Handlungsbedarf sieht FDP-Fraktionschef Markus Schumacher. Als er am Donnerstag kurz vor 18 Uhr am Bürgerbüro vorbei kam, hätten vor der zentralen Anlaufstelle noch viele Bürger gestanden, die etwas erledigen wollten. Man warte seit 17 Uhr und hoffe, „noch dranzukommen“, erfuhr Schumacher. Die dort von einer Servicekraft ausgegebenen Wartemarken seien für diesen Tag bereits vergeben.