Wochenend-Phänomen in Grevenbroich Erneut ein Run auf die Tulpenfelder?

„Peaks“ erwarten die Familien, die die Tulpenfelder bewirtschaften, immer an den Wochenenden, wenn die meisten Menschen frei haben. In den vergangenen Jahren war es dabei immer wieder zu unschönen Situationen gekommen: So haben Besucher Pflanzen plattgetreten, Wildtiere aufgescheucht, für ein Verkehrschaos gesorgt. In diesem Jahr scheint die Lage aber etwas ruhiger zu sein, zumindest bisher, so berichtet es zumindest Petra Francken vom Paulushof in Busch, deren Traditions-Betrieb die Tulpenfelder bei Kapellen bewirtschaftet.