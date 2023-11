Werkfeuerwehr und Feuerwehr von Grevenbroich rückten aus Erneut Brand-Einsatz im Kraftwerk Neurath

Ob ein Zusammenhang zum Brand am Donnerstag in der vergangenen Woche, 16. November, an einer Bandanlage nahe der Braunkohlebrecherei besteht, „wird zurzeit geprüft und kann nicht ausgeschlossen werden“, erklärt RWE-Sprecher Jan-Peter Cirkel. Die Löscharbeiten damals hatten sich als aufwendig erwiesen. 75 Feuerwehrleute der städtischen Wehr unterstützten die RWE-Werkfeuerwehr bei den Löscharbeiten. Der Einsatz zog sich von Donnerstag Morgen bis in die Nacht zum Freitag hin. Am Freitagmorgen gab es erneut Alarm, weil Glutnester aufgeflammt waren, auch am Samstag mussten die Wehren nochmals anrücken.