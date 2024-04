Polizei Grevenbroich ermittelt Diebe stehlen schwarzen Volvo in Neukirchen

Die Polizei in Grevenbroich ermittelt erneut wegen eines Autodiebstahls in Neukirchen. Diesmal ist dort ein schwarzer Volvo XC60 gestohlen worden – und zwar in der Zeit zwischen Montag, 22.30 Uhr, und Dienstag, 8.45 Uhr. Das Fahrzeug trug zur Tatzeit die Kennzeichen D-NA 1709. Wer Hinweise auf die Täter oder auf den Verbleib des Autos geben kann, soll sich bei der Kripo unter 02131 3000 melden.