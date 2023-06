Autos in Grevenbroich gesichert, Festnahme in Düsseldorf Fahnder decken riesiges Verbrecher-Netzwerk auf – wohl auch Mafia beteiligt

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz im Oberlandesgericht Köln haben die Europäische Staatsanwaltschaft und das Zollfahndungsamt Essen am Freitag weitere Details zu ihrem Großeinsatz diese Woche bekannt gegeben. Am Mittwoch und Donnerstag hatten allein in Deutschland 2000 Fahnder zusammengerechnet 282 Objekte durchsucht, weitere Kräfte zusätzlich 220 Objekte in sechs anderen Ländern. Den Schwerpunkt der Maßnahmen bildete Nordrhein-Westfalen. In Grevenbroich wurde am Mittwoch fast der gesamte Fahrzeugbestand eines Autohauses gepfändet. Außerdem – das wurde am Freitag bekannt – ist eine Zielperson am frühen Mittwochmorgen in Düsseldorf festgenommen worden. Ermittelt wird wegen des Verdachts auf einen millionenschweren Mehrwertsteuerbetrug durch den Verkauf von 10.000 Autos.