Polizei im Einsatz in Grevenbroich : Ermittlung gegen 18-Jährigen nach Roller-Diebstahl

Noithausen Einen Motorroller mit Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs stellte die Polizei in Noithausen sicher. Zurzeit wird ermttelt, ob ein 18-Jähriger aus Grevenbroich den Roller entwendet hat.

Ein entwendeter Motorroller kann jetzt wieder an seinen rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden. Nach Hinweisen von Zeugen konnten Polizisten in der Nacht zum Dienstag, 29. Juni, gegen ein Uhr den entwendeten Motorroller an der Fröbelstraße sicherstellen. Die Überprüfung der Ordnungshüter hatte ergeben, dass an dem Kleinkraftrad der Marke Aprilia das Zündschloss fehlt und darüber hinaus die Fahrgestellnummer des Zweirades zur Fahndung ausgeschrieben ist.