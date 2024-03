Einsatz am frühen Dienstagmorgen Ermittler nehmen zwei mutmaßliche Drogenhändler in Grevenbroich fest

Den Strafverfolgungsbehörden ist am Dienstag ein großer Schlag gegen Drogenkriminalität in der Region gelungen. Wie die Polizei in Oberhausen und die Staatsanwaltschaft in Duisburg am Dienstag gemeinsam mitteilten, war auch Grevenbroich am Morgen Schauplatz eines zuvor aufwendig organisierten Einsatzes. Die Ermittler schlugen in mehreren Städten gleichzeitig zu, beteiligt waren neben einer Einsatzhundertschaft unter anderem Drogenspürhunde.