Coronavirus in Grevenbroich : Kinderbetreuung ausgeweitet: Stadt ermittelt neuen Bedarf

Nachdem die Rgeln der Kinder-Not-Betreuung gelockert wurden, ermittelt Grevenbroich derzeit den dadurch geänderten Bedarf. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Grevenbroich Nachdem die Bestimmungen für die Kinder-Not-Betreuung gelockert wurden, prüft die Stadt derzeit den neuen Bedarf. Dazu wurden am Sonntag neue Formulare für die Eltern auf die Grevenbroicher Homepage gestellt.

Von Dirk Neubauer

Bis zum heutigen Dienstag sollen sie nach Möglichkeit von den Arbeitgebern unterschrieben und an die Stadt zurückgegeben werden.

Bislang wurden nur Kinder betreut, bei denen beide Elternteile in Dienststellen oder Unternehmen der sogenannten „kritischen Infrastruktur“ arbeiteten. Neben Polizei und Feuerwehr sind das Berufe im Gesundheits- und Pflegebereich, Jobs in der Energie- und Wasserversorgung, in den Sektoren Ernährung und Hygiene, Informationstechnik und Telekommunikation, Finanzen und Wirtschaft, Transport und Verkehr, staatliche Verwaltung, Medien, Schulen, Kindererziehung und Behindertenhilfe.

In Grevenbroich wurden in der vergangenen Woche nach Angaben von Stadtsprecher Stephan Renner 34 Mädchen und Jungen im Bereich Kita und Kindertagespflege betreut – sowohl in städtischen Einrichtungen als auch in Kita von privaten Trägern. Hinzu kamen 28 Kinder im schulischen Bereich, davon lediglich zwei aus weiterführenden Schulen. So war es bislang.

Die Rahmenbedingungen für diese Kinderbetreuung hat das Land NRW am Sonntag in drei Punkten verändert. Ein Recht auf die Notbetreuung von Kindern gibt es ab sofort auch dann, wenn nur ein Elternteil in einer kritischen Infrastruktur arbeitet. Zudem öffnet die Notbetreuung auch an Wochenenden. Und: Auch Eltern aus anderen Bereichen können unter Umständen ihre Sprösslinge in die Notbetreuung geben. Voraussetzung dafür ist, dass ihre Arbeitgeber die Eltern für unabkömmlich erklären.