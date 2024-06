Aus dem „Siedlerfest“ wurde das Schützenfest Erinnerungen an farbenfrohe Kinderumzüge durch die Südstadt

Dieses Wochenende feiern die Bürgerschützen in der Südstadt ihr Fest, und zwar ein besonderes: Es ist das 40. Schützenfest ihrer Geschichte. Das wird im Stadtteil auch zum Anlass genommen, auf die Ursprünge der Feierlichkeiten zurückzublicken: Denn schon bevor Mitte der 1980er Jahre zum ersten Mal ein Schützenfest in der Südstadt gefeiert wurde, haben die Menschen dort das Brauchtum im Sommer gepflegt – mit einem Siedlerfest. Viele Grevenbroicher erinnern sich in dem Zusammenhang an die dazugehörigen Kinderumzüge, die es von 1952 bis 1979 gegeben haben soll.