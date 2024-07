Musiker Oliver Joeres aus Grevenbroich Alte Schlager wecken die Erinnerung an die Hitparade der 70er

Seinen Arbeitsplatz hat er im Bernardushaus am Marktplatz. Dort kümmert sich Diplom-Sozialarbeiter Oliver Joeres im Dienst der Caritas um Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten. In der Freizeit schlägt das Herz des 60-Jährigen für die Musik, was auch in seinem Büro deutlich wird: Die Gitarren, die an der Wand stehen, nutzt er nicht nur privat, sondern auch, um seinen „Klienten“ die Grundakkorde für eine einfache Liedbegleitung beizubringen. „Das kommt gut an“, sagt der Mann, der seit mehr als 30 Jahren seine Haare bewusst lang trägt.