Kinder in Neuenhausen hatten mit Kriegsbomben gespielt : Grevenbroicher erinnern an tödliches Unglück vor 75 Jahren

Heinz-Peter Bartz, Ulrich Herlitz, Stefan Rosellen und Stefan Fassbender (v.l.) legen Blumen an den Gräbern nieder. Foto: cka Foto: Kandzorra, Christian

Neuenhausen Vor 75 Jahren, ein Jahr nach dem Krieg, sind vier Jungen aus Neuenhausen durch Munitionsreste getötet worden, mit denen sie gespielt hatten. Im Projekt „Netzwerk Kriegstote“ erinnern Grevenbroicher nun an das Schicksal der Kinder.

Es war der 11. April 1946, fünf Minuten nach 14 Uhr, als ein lauter Knall die Bewohner von Neuenhausen aufschrecken ließ: ein Knall durch die Detonation von Munitionsresten, die damals in der Nähe des Hauses Welchenberg deponiert waren. Die Munitionsreste rissen vier Jungen im Alter zwischen neun und zwölf Jahren in den Tod, die offenbar daran gespielt hatten. Damals, ein Jahr nach Kriegsende, hatte Neuenhausen mit einem Mal vier weitere Kriegstote zu beklagen – ein Unglück, das das ganze Dorf erschüttert haben muss, wie es aus mindestens zwei Chroniken aus der Zeit hervorgeht.

Mit ihrem Projekt „Netzwerk Kriegstote“ wollen der Geschichtsverein Grevenbroich um Ulrich Herlitz und Stefan Fassbender sowie der Verein Luftschutzanlagen im Rhein-Kreis Neuss auf das Schicksal auch von Heinz, Peter, Rudolf und Hans Jakob aufmerksam machen, an die vier nebeneinanderliegende Grabsteine auf dem alten Neuenhausener Friedhof erinnern. „75 Jahre nach dem Krieg hat kaum noch jemand einen persönlichen Bezug zu den Opfern. So geraten auch die Gräuel des Krieges immer mehr in Vergessenheit“, sagt Stefan Rosellen vom Verein Luftschutzanlagen im Rhein-Kreis Neuss, der sich nicht nur mit der Dokumentation von Bunkern beschäftigt, sondern auch mit menschlichen Schicksalen, die hinter den Ereignissen insbesondere zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs stecken.

Damit, dass die Grevenbroicher einzelne Schicksale wie das der vier Jungen öffentlich machen, wollen sie auch zeigen, worin nationalsozialistisches Denken münden kann. „Wir wollen die Erinnerung an alle Opfer des Krieges wachhalten. An Soldaten, die im Feld oder in Kriegsgefangenschaft gestorben sind, an Zivilisten, die bei den Bombenangriffen und beim Einmarsch der US-Amerikaner ums Leben gekommen sind, an Zwangsarbeiter und selbstverständlich an alle vom NS-Regime verfolgten Menschen“, sagt Stefan Rosellen. Zu den 1782 Menschen aus Grevenbroich, die zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs zu Tode gekommen sind, zählen 201 jüdische Menschen.