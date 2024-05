Umweltzentrum in Grevenbroich Weg am Schneckenhaus soll an Norbert Wolf erinnern

Und das aus gutem Grund: „Seit der Landesgartenschau 1995 bis zu seiner Pensionierung Ende 2019 hat er das Schneckenhaus geprägt und viel Herzblut hineingesteckt“, argumentiert Hamecher in einem Antrag an die Stadtbetriebe Grevenbroich (SBG). Wolf habe sich zudem für den Umwelt- und Naturschutz in Grevenbroich verdient gemacht und sei weit über die Stadt hinaus bekannt gewesen.