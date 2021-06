Gedenken an schreckliche Ereignisse vor 925 Jahren bei Wevelinghoven : Erinnerung an Juden-Pogrom an der Erft

Erinnerung an Juden-Pogrom an der Erft

Wevelinghoven In einer Gedenkstunde von Vereinen und Glaubendgemeinschaften wurde der jüdischen Opfer gedacht, die im Jahre 1096, vor 925 Jahren, bei Wevelinghoven in den Freitod getrieben wurden.

Die Erft-Landschaft in Wevelinghoven zwischen Motte und Denkhaus ist ein idyllischer Ort. Frösche quaken im Abendlicht. Kaum vorstellbar, dass dieser friedliche Ort vor 925 Jahren – am 24. Juni 1096 – Schauplatz eines grausigen Ereignisses war. Menschen jüdischen Glaubens begingen Massenselbstmord unter anderem in der Erft, um Gewalt, Mord und Zwangstaufe zu entgehen. In einer Gedenkstunde erinnerten Vertreter von Vereinen und Glaubensgemeinschaften jetzt an diese Geschehnisse. Die Veranstaltung wurde vom Kreisheimatbund, Geschichtsverein Grevenbroich, von einem Netzwerk aus Wevelinghovener Vereinen sowie den Kirchengemeinden organisiert.