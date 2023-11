Verein Historisches Wevelinghoven Erinnerung an das verschwundene Schloss

Die Burgstraße oder das Wohnhaus Burg der Lebenshilfe erinnern noch an das verschwundene Schloss Lievendael zu Wevelinghoven. Am Samstag enthüllte Magda Hoer vom Vorstand des Vereins Historisches Wevelinghoven auf der Stadtparkinsel eine Info-Tafel als Markierung für das Schloss Wevelinghoven oder Burg Lievendael. Im Laufe der Zeit wurde der Name unterschiedlich geschrieben: mal Lievendal, mal Lievendahl, mal Livendael. Alle drei Schreibweisen kommen im Flyer, den der Verein zur Infotafel erstellte, vor.