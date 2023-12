Startschuss für City-Offensive 2024 Umfrage-Teilnehmer kritisieren mangelnde Sicherheit in der Innenstadt

Grevenbroich · Wie nehmen die Grevenbroicher ihre Innenstadt wahr? Was ist gut, was ist verbesserungswürdig – und was wird vermisst? Fragen wie diese wurden bei einer digitalen City-Umfrage im November gestellt. Deren Ergebnisse liegen jetzt vor.

28.12.2023 , 15:14 Uhr

Veranstaltungen wie die Feierabendmärkte wurden von den Umfrage-Teilnehmern positiv bewertet. Foto: Andrea Istas

Insgesamt haben sich 536 Grevenbroicher sowie 29 Innenstadtbesucher aus umliegenden Kommunen beteiligt. Der Frauenanteil überwog mit 60 Prozent, das Gros der Teilnehmer bewegte sich im Alter von 30 bis 60 Jahren und war überwiegend berufstätig (68 Prozent). In der Beurteilung der citynahen Attraktivitäten erhielten der Erftverlauf, der Stadtpark und das Museum mit 3,4 bis 3,8 von fünf möglichen Punkten die höchsten Bewertungen. Das Schlusslicht bildete die Sicherheit mit nur 2,4 Punkten. Im Mobilitätsbereich wurde deutlich, dass 40 Prozent der Befragten mit dem Pkw und 28 Prozent mit dem Fahrrad in die Stadt kommen, während 25 Prozent zu Fuß unterwegs sind. Lediglich sieben Prozent nutzen den Personennahverkehr. Gastronomie und Einzelhandel wurden als Highlights der innerstädtischen Angebote mit rund 18,2 Prozent gleichauf bewertet. Gewünscht wurden mehr Attraktivitäten für Kinder und Jugendliche. Vermisst wurden Spielgelegenheiten, vor allem für Kleinkinder. Die innerstädtischen Veranstaltungen und Feierabendmärkte erhielten mit 3,3 von fünf Punkten gute Bewertungen. Die digitale Umfrage – initiiert vom Zukunftsmanagement Innenstadt und der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing (GfWS) – markiert den Startschuss für eine City-Offensive, die für das kommende Jahr geplant ist. In diesem Zusammenhang haben 42 Teilnehmer im Rahmen der Umfrage signalisiert, sich als „Stadtgestalter“ aktiv an der weiteren Attraktivierung der City beteiligen zu wollen. Diese Gruppe wird Anfang 2024 zu einem ersten Treffen von der GfWS eingeladen. „Wir freuen uns über die vielen Erkenntnisse und Beobachtungen, die uns durch die Befragung erreicht haben. Gemeinsam mit engagierten Bürgern wollen unsere Stadt gestalten“, sagt Geschäftsführerin Kristiane von dem Bussche.

(wilp)