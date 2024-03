Erftverband zum Umbau des Flusses „Planfeststellungsverfahren wie bei einer achtspurigen Autobahn“

Wir müssen die einflussreichen Akteure in der Region als Promotoren gewinnen." Das sagte Dietmar Jansen vom Erftverband bei der Wasserwirtschafts- und Bergschadens-Fachtagung von RWE Power, die jetzt auf Schloss Paffendorf bei Bergheim stattfand. Die Renaturierung der Erftaue müsse in der Region als gesellschaftliches Projekt verstanden werden und nicht nur als Maßnahme der Fachleute. Nur so lasse sich die Umgestaltung des Unterlaufs bis 2030 schaffen. In voraussichtlich sechs Jahren endet die Braunkohlenförderung. Gleichzeitig wird dann viel weniger Sümpfungswasser in die Erft abgepumpt.