Flut-Schutz auch für Grevenbroich : Erftverband stellt Konzept für Hochwasserschutz vor

Grevenbroich Mitte September steht eine Konferenz an, bei der unter Koordinierung des Rhein-Kreises über den Hochwasserschutz an der Erft gesprochen wird. Ein neues Schutzkonzept soll auch Grevenbroich betreffen.

Koordiniert wird das Treffen vom Kreis, der Erftverband soll das Konzept vorstellen. Mit am Tisch sitzen werden auch Vertreter der Stadt Grevenbroich und der hiesigen Gesellschaft für Wirtschaftsdienste (GWD). Wie GWD-Prokurist Torsten Küpper erklärt, geht es um Überflutungen, die vom Gewässer ausgehen, also von der Erft. Während es im Juli 2021 in Grevenbroich beim Stapeln von Sandsäcken an der Erft blieb, kam es anderenorts zu massiven Überflutungen, durch die große Schäden entstanden sind.

„In Grevenbroich war an den drei Tagen im Juli 2021 das Kanalnetz komplett voll“, sagt Küpper, sämtliche Anlagen und Pumpen seien wegen des Regens an der Leistungsgrenze gewesen. Deshalb soll auch unabhängig von der Erft in Sachen Regen-Überflutungen in Grevenbroich nachgebessert werden. Die GWD kämpft an mehreren Fronten: So soll etwa für die Buscher Straße in Hemmerden noch in diesem Jahr der Bau eines Regenrückhaltebeckens ausgeschrieben werden, für das die Stadt eine 9000 Quadratmeter große, bislang landwirtschaftlich genutzte Fläche gepachtet hat. Auch für den Gierather Weg in Orken ist so ein Becken in Planung.