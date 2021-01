Lückenschluss geplant : Erftverband renaturiert Fluss an der Frimmersdorfer Höhe

Frimmersdorf Der Erftverband will ab Februar den letzten Abschnitt des Flusses entlang der Frimmersdorfer Höhe renaturieren. Danach soll der Umbau ab 2023 im Teilstück zwischen Stadtpark und Hemmerdener Weg weitergehen.

Die Erft soll in diesem Jahr wieder ein Stück naturnaher werden. Im Rahmen der Flussrenaturierung packt der Eftverband das letzte Teilstück entlang der Frimmersdorfer Höhe an. „Wir planen einen Lückenschluss. In den vergangenen Jahren haben wir bereits mehrere Abschnitte von der Stadtgrenze bis zur Kreisstraße 39 umgestaltet. Mittendrin liegt aber noch ein circa 500 Meter langer, noch nicht bearbeiteter Abschnitt“, sagt Christian Gattke vom Verband in Bergheim. Dieses Teilstück hat sich der Erftverband bis zum Schluss aufgehoben. „So hatten wir mehr Zeit für die Planung. Dort gibt es für die Umgestaltung nicht viel Platz zur Frimmersdorfer Höhe hin“, sagt Gattke. „Wir möchten im Februar mit dem Umbau beginnen“, kündigt er an.