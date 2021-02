Führungswechsel im Aufsichtsgremium : Erftverband hat neuen Verbandsratsvorsitzenden

Grevenbroich/Bergheim Der Erftverband ist zuständig für die Gewässer auch in Grevenbroich. Hans-Peter Schick wechselt nun in das Aufsichtsgremium. Bereits vor einigen Monaten hatte es einen Wechsel im Vorstand des Verbands gegeben.

Führungswechsel im Aufsichtsgremium des Erftverbands: Hans-Peter Schick ist einstimmig zum neuen Verbandsratsvorsitzenden gewählt worden. Der Bürgermeister der Stadt Mechernich folgt damit auf Uwe Friedl, der sich im Oktober 2020 in den Ruhestand verabschiedet hatte. Der Erftverband ist zuständig für die Gewässer auch in Grevenbroich, insbesondere für die Erft, die in der Eifel entspringt und sich unter anderem über Bergheim und Bedburg hinaus durch Grevenbroich schlängelt und schließlich bei Neuss-Grimlinghausen in den Rhein mündet.