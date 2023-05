Kirche in Grevenbroich Der Erftdom im Dauer-Belastungstest

Die Sanierung der katholischen Kirche in Gustorf schreitet gut voran. Neulich aber haben die Arbeiter beim Ausräumen von Fugen an der Außenfassade plötzlich große Augen gemacht: Mit ihren Geräten trafen sie genau die Eigenfrequenz eines sogenannten Strebepfeilers, der dadurch offenbar so stark in Schwingung geriet, dass das Wackeln selbst mit bloßen Augen deutlich zu sehen war.