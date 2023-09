Neues Wohnbauprojekt in Grevenbroich „Erft-Loft“ geht in die erneute Bürgerbeteiligung

In der ersten Runde wurden Bedenken hinsichtlich der erftnahen Lage geäußert. So hatte etwa ein Bürger die Befürchtung ausgedrückt, dass es bei einem möglichen Hochwasser zu Problemen kommen könnte. Diese Sorge teilt die Verwaltung nicht: Laut Hochwassergefahrenkarte der Bezirksregierung sei eine Überschwemmung des Plangebiets selbst bei einem extremen Ereignis unwahrscheinlich. Diese Abwägung der Stadt soll nun mit in die erneute Bürgerbeteiligung aufgenommen werden.