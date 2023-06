Party-Wochenende am Alten Schloss „Erft in Flammen“ – tropische Party-Nacht in Grevenbroich

Einem Stillleben gleich sitzen Besucher des Festes auf den Schlosswiesen, trinken eine Limonade oder halten gemütlich ein Glas Weißburgunder in ihren Händen. Es wird angestoßen. Gläser klirren. Wüsste man es nicht besser, es könnte auch der Lago Maggiore oder irgendein anderer mediterraner Urlaubsort sein, an dem man sich befindet. Die meisten Kinder spielen Fangen oder hüpfen in der Delfin-Hüpfburg um die Wette. Die Atmosphäre ist entspannt. Entspannt zeigte sich auch Organisator Marc Pesch, der insbesondere die „gute Zusammenarbeit“ mit den Stadtbetrieben lobt. In einer Ecke der Streetfood-Meile steht ein Mann mittleren Alters hinter seinen Turntables, dreht begeistert an all seinen Knöpfchen und strahlt übers ganze Gesicht. Das ist Frank Scholten alias DJ Fresh. Auf seiner Karte steht „Ihre Party in guten Händen“. Das passt. Denn er macht das wirklich gut. Und als er „Komet“, den aktuellen Song von Apache 207 und Udo Lindenberg, auflegt, verwandelt sich die Streetfood-Meile so ganz plötzlich in eine große Tanzfläche. Frank Scholten sieht glücklich aus. Die Menschen vor seinem DJ-Pult auch. Für ihn persönlich sei das jedoch derzeit gar nicht sein Lieblingssong. Das sei die Nummer „Transmission“ von Eelke Kleijn. Später werde er die noch spielen, sagt er und grinst.