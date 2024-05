Erhöhter Pegel in Grevenbroich Erft-Hochwasser ruft Feuerwehr und THW auf den Plan

Am Dienstag gegen 7.20 Uhr kam es an der Erft in Grevenbroich zu einer Lage, mit der viele nicht gerechnet haben dürften: Der Wasserstand im Fluss erreichte in Folge der ergiebigen Regenfälle der vergangenen Tage plötzlich einen alarmierenden Wert. Wie die Feuerwehr am Nachmittag mitteilte, hatte ein Messpunkt bei Neubrück die sogenannte Informationsstufe 2 überschritten. Der Wasserstand betrug dort mehr als 150 Zentimeter. Dies mündete für die Grevenbroicher Feuerwehr in einen mehrstündigen Betrieb im Ausnahme-Modus.