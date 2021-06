Radfahren in Grevenbroich : Erfolg fürs Pascal beim Stadtradeln

Radfahren in Grevenbroich

Grevenbroich Das Pascal-Gymnasium belegt beim „Stadtradeln“ im Sonderwettbewerb „Schulradeln“ bundesweit zurzeit den zweiten Platz. 486 Schüler des Gymnasium haben mitgemacht. Wie die Stadt Grevenbroich insgesamt bei der Aktion im Vergleich zu anderen Kommunen im Rhein-Kreis Neuss abschneidet.

Wenn Grevenbroich seine Schüler nicht hätte: 486 Schüler vom Pascal-Gymnasium, 148 vom Erasmus-Gymnasium sowie weitere von anderen Schulen haben wesentlich dazu beigetragen, dass die Grevenbroicher beim Stadtradeln 2021 bis zum 17. Juni deutlich mehr Kilometer „erstrampelt“ haben als im Vorjahr. Das Team des Pascal liegt, Stand gestern, nicht nur kreisweit auf Platz eins aller Teams (vor dem Gymnasium in Neuss-Norf), sondern belegt sogar bundesweit den zweiten Platz im Sonderwettbewerb „Schulradeln“. Beachtliche 74.994 Kilometer legten die Pascal-Schüler bei der Aktion Stadtradeln, Ausrichter ist das Netzwerk „Klimabündnis“, in der Zeit vom 28. Mai bis 17. Juni zurück.