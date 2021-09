Neubaugebiet in Neuenhausen geplant : Entscheidung über „Öko-Siedlung“ am Welchenberg vertagt

Neuenhausen In der Frage, ob eine Wohnsiedlung am Welchenberg gebaut wird, wird es wohl vor Ende Oktober keine politische Entscheidung geben. Was die Gründe dafür sind?

Von Christian Kandzorra

Ursprünglich sollte über eine Änderung des Flächennutzungsplans und über die Aufstellung eines Bebauungsplans abgestimmt werden. Doch das Thema „Wohnen am Welchenberg“ soll nun erst in einer Sondersitzung des Fachausschusses diskutiert werden, die für den 28. Oktober angesetzt ist.

So soll die Nachhaltigkeitssiedlung am Welchenberg aussehen, gebaut werden soll mit Holz. Foto: Kleszcewski & Partner Architekt/KLESZCZEWSKI & PARTNER ARCHITEKT

Viele Bürger in Neuenhausen erwarten die Entscheidung der Politik mit Spannung, denn bereits vor der jüngsten Ausschusssitzung waren die Pläne für den Bau einer Siedlung an der Willibrordusstraße diskutiert worden. Einigen Anwohnern stößt es übel auf, dass auf einem Flurstück gebaut werden soll, das aktuell Teil eines Landschaftsschutzgebiets ist. Ein privater Investor möchte auf einer Weide am Fuße des Bergs auf rund 5400 Quadratmetern drei Wohngebäude errichten lassen. Diese sollen zusammengerechnet Platz für 36 barrierefreie und teils öffentlich geförderte Wohneinheiten bieten, die jeweils zwischen 47 und 107 Quadratmeter groß sein sollen.

Den mit der Planung betrauten Wevelinghovener Architekten zufolge könnte dort die erste „Nachhaltigkeits-Siedlung“ im Stadtgebiet entstehen. Demnach könnten die Gebäude vornehmlich aus Holz errichtet werden; auch sehen erste Planungen begrünte Dächer und Fassaden sowie eine Versorgung mit alternativen Energien vor. Das Projekt hatte in den vergangenen Tagen bei den Politikern unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen: Zustimmung signalisierte die SPD. CDU und Grüne äußerten hinsichtlich des Standorts Bedenken.