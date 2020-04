Rettungsaktion in Grevenbroich : Entenmutter und sechs Junge vor dem Tod auf der Straße gerettet

Laach Annette Phillipps aus Elfgen war so etwas wie die Heldin des Tages. Auf der viel befahrenen Kreisstraße 22, kurz vor dem Ortseingang Laach, hat sie am Mittwoch Nachmittag einer Entenfamilie vermutlich das Leben gerettet. Die irrte auf der Fahrbahn herum, es bestand jeden Moment die Gefahr, dass die Tiere unter die Räder kommen könnten.

Das war nicht der einzige tierische Einsatz, den die Helfer von der Lilienthalstraße am Mittwoch fuhren. Bereits am Morgen hatten die Einsatzkräfte eine Entenfamilie auf dem Gelände eines Holzhandels an der Oberstraße in Wevelinghoven eingefangen. „Auch in diesem Fall hatte sich das Muttertier von den Küken getrennt“, berichtet Draxl. Die Jungen wurden eingefangen und an einen sicheren Ort in der Nähe verbracht. Kaum waren sie wieder mit ihrer Mutter vereint, setzten sie ihren Weg in Richtung Erft fort.