Ausstellung im Denkhaus : Englische Künstlerin erinnert an den Pogrom von Wevelinghoven

Joan Nobles Hauptwerk erinnert an den Massenselbstmord vor 925 Jahren, nennt in hebräischer Schrift die bekannten Namen der Opfer und den Ort des Geschehens. Foto: Ulrich Herlitz

Wevelinghoven Joan Noble hat sich künstlerisch mit dem Massenselbstmord auseinandergesetzt, der sich vor 925 Jahren in Wevelinghoven ereignete. Die Künstlerin lebt in England und ist Nachfahrin einer jüdischen Familie aus Grevenbroich.

Die Erftlandschaft rund um die Motte in Wevelinghoven war vor 925 Jahren – am Abend des 24. Juni 1096 – Schauplatz eines grausigen Ereignisses. Menschen jüdischen Glaubens begingen dort Massensuizid, um Gewalt, Mord und Zwangstaufe zu entgehen. An diese Tat erinnert eine Ausstellung im Denkhaus am Klosterweg. Die in England lebende Künstlerin Joan Noble hat den Märtyrertod in beeindruckender Weise illustriert.

Es war die Flucht vor den Scharen des Volks- und Bauernkreuzzuges, der die Juden im elften Jahrhundert aus Köln nach Wevelinghoven führte. Vor die Alternative „Tod oder Taufe“ gestellt, entschieden sich fast alle Geflüchteten für Selbstmord, den viele in der Erft begingen. An diese Verzweiflungstat erinnert Joan Noble in ihrem Hauptwerk. Ihr Bild zeigt Menschen, die sich in den Fluten des Flusses winden, nennt in hebräischen Schriftzeichen die bekannten Namen der Opfer und den Ort des Geschehens. In den Berichten über die Pogrome am Abend des 24. Juni 1096 wurde Wevelinghoven zum ersten Mal als Ortschaft quellenkundlich genannt.

Die Skizzen und Grafiken der englischen Künstlerin sind noch bis Sonntag Nachmittag, 15 Uhr, im Denkhaus zu sehen. Außerdem werden dort Bilder zu der in der Nähe liegenden Motte gezeigt – dem mutmaßlichen Ort des Pogroms. Die Arbeiten stammen aus der Feder von Helmut Coenen, der auch eine Stahl-Stele zum Gedenken an die Geschehnisse vor 925 Jahren anfertigte, die vor dem kleinen Ausstellungsraum platziert wurde.

Joan Noble hat einen familiären Bezug zu Grevenbroich. Sie ist die Enkelin des Ehepaares Alex und Elfriede Katz, das nach dem Pogrom der „Reichskristallnacht“ nach Belgien und Frankreich geflohen war und letztlich von den Nationalsozialisten in Auschwitz ermordet wurde. Nobles Mutter Elfriede Katz konnte als junge Frau rechtzeitig nach Palästina emigrieren. Bevor sie nach England zog, lebte sie einige Zeit in Südafrika, wo die Töchter Joan und Mari geboren wurden. Ulrich Herlitz, Vorsitzender des Geschichtsvereins, der seit Jahren die Schicksale der jüdischen Familien in Grevenbroich erforscht, hält den Kontakt zu den beiden Holocaust-Nachfahren der zweiten Generation aufrecht.

Die im Denkhaus ausgestellten Grafiken können in Kürze auch käuflich über den Geschichtsverein und die Fachwerkstatt Coenen in Wevelinghoven erworben werden. Wie Ulrich Herlitz berichtet, kommt der Erlös der jüdischen Gemeinschaft zugute, die das Geld für aktuelle Projekte der Gemeindearbeit verwenden möchte.

(wilp)