Ehrenamt in Grevenbroich : Engagements-Preis für das Kapellener Repair-Café

Kapellen Seit Mai vergangenen Jahres betreibt die Arbeiterwohlfahrt ein Repair-Café in Kapellen. Der Einsatz wurde jetzt ausgezeichnet. Der Bundesverband der Awo teilte den ehrenamtlich Reparierenden nun mit, dass sie mit dem zweiten Platz des Lotte-Lemke-Engagementpreises 2020 ausgezeichnet werden.

Der Lotte-Lemke-Engagementpreis, der ehrenamtlichen Einsatz honoriert, wird im Rahmen des Awo-Neujahrsempfangs am 14. Januar in Berlin vergeben. Dort werden Adi Palm, Udo Nießen und Klaus Theo Gerits für ihr Engagement vor großem Publikum nicht nur gewürdigt, sie erhalten auch ein Preisgeld von 500 Euro zur Weiterentwicklung der Reparatur-Werkstatt.

Im Repair-Café, das jeweils am ersten Donnerstag eines Monats von 14 bis 17 Uhr im Pavillon an der Schubertstraße 21b öffnet, werden defekte Dinge nicht nur wieder ganz gemacht. „Wir wollen auch zeigen, wie das geht“, sagt Adi Palm. „Jeder, der etwas repariert haben möchte, kann uns über die Schultern schauen und dabei lernen, etwas wieder selbst in Stand zu setzen.“ So biete das Ehrenamtler-Team – getreu dem Motto der Arbeiterwohlfahrt – regelmäßig „Hilfe zur Selbsthilfe“ an.