Kritik von SPD und Mein Grevenbroich : Energiesparen im Schlossbad - Politik fühlt sich übergangen

Im Schlossbad werden weitere Energiesparmaßnahmen ergriffen. Foto: Kandzorra, Christian

Grevenbroich Der Bad-Betreiber NEW hat sich auf weitere Energiesparmaßnahmen im Schlossbad verständigt. Dass die Politik im Vorfeld weder in die Planungen einbezogen noch über die anstehenden Maßnahmen informiert wurde, traf am Freitag auf die Kritik von SPD und Mein Grevenbroich.

„Dass Maßnahmen getroffen werden müssen, um den Erdgasverbrauch zu senken, ist völlig nachvollziehbar. Ich erwarte jedoch, dass die örtliche Politik in solche Entscheidungen frühzeitig zumindest informell eingebunden wird“, sagt Martina Suermann (Mein GV). Ähnlich äußert sich Ceylan Er (SPD), Vorsitzender des Sport- und Bäderausschusses: „Als Ratsvertreter sind wir Ansprechpartner der Bürger und müssen deshalb in der Sache sprachfähig sein. Das ist nicht möglich, wenn wir in wichtige Entscheidungen nicht einbezogen werden.“

SPD-Fraktionsvorsitzender Daniel Rinkert kritisiert darüber hinaus Teile der Maßnahmen, die zum Energieeinsparen ergriffen werden sollen: „Dass einmal mehr die Wassertemperatur in bestimmten Becken gesenkt wird, ist durchaus nachvollziehbar. Dass das Außenbecken jetzt während der Woche außer Betrieb genommen und nur am Wochenende geöffnet wird, erschließt sich uns allerdings nicht.“

Wenn das Außenbecken am Wochenende genutzt werden soll, dann müsse auch an den anderen Tagen eine Beheizung erfolgen, „wie sonst soll eine adäquate Wassertemperatur am Wochenende sichergestellt werden“, fragt Rinkert. Zudem werde die Gas- und Strompreisbremse der Bundesregierung zur Entlastung der Energiekosten auch beim Schwimmbad beitragen, meint der Fraktionschef, der auch Bundestagsabgeordneter ist.

Wie die Vertreter von SPD und Mein Grevenbroich am Freitag Abend deutlich machten, erwarten sie nun zeitnah eine Stellungnahme der Geschäftsführung der NEW über das geplante Vorgehen und wollen die angedachten Maßnahmen zur Diskussion stellen.

(NGZ)