Schützen-Brauchtum in Grevenbroich Nikolai und Nadine Dohlen in Wevelinghoven gekrönt

Nicht kurz war die Rede des stellvertretenden Bürgermeisters Peter Cremerius. Dafür war sie aufschlussreich. Er erklärte, Mitglied der Schützen in der Stadtmitte und der Schützen in Wevelinghoven zu sein. Er gestand, früher neidisch auf das stattliche Regiment in Wevelinghoven gewesen zu sein. Das Regiment soll rund 950 aktive Schützen zählen. Eine besondere Würdigung: Cremerius verlieh Theo Holzmann den Stadtschützenorden.