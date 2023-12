Kita „St. Clemens 1“ in Grevenbroich-Kapellen Elternbeirat fordert Einsicht in Statik-Gutachten

Der Elternbeirat fordert, die Statik-Gutachten selbst lesen zu können. „Die Not zur Schließung am 1. Januar 2024 schien schon willkürlich. Wir fordern Kenntnis der Gutachten, um das Vertrauen in den Träger zu wahren“, sagt Carolin Neuenhausen vom Beirat. „Eine Kopie der Statik-Gutachten wurde dem Elternbeirat verweigert“, heißt es in einem Schreiben des Beirats. Und ein Termin zur Einsicht vor Ort sei wegen Krankheit abgesagt worden. Es müsse möglich sein, dass ein Vertreter „ein Gutachten zur Einsicht auf einen Tisch legt“, erklärt Stephanie Winkelmann vom Elternbeirat, der von „Geheimniskrämerei“ spricht. Kronen sagte auf Anfrage unserer Redaktion, dass es am Donnerstag einen Termin zur Einsicht geben soll.