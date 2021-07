Stadt Grevenbroich warnt vor Leichtsinn : Eltern schicken kranke Kinder in die Kita

Kinder mit Erkältungssymptomen sollten zum Schutz anderer Kinder und Familien sowie zum Schutz der Erzieher nicht zur Betreuung in die Kita gebracht werden. Foto: dpa-tmn/Mascha Brichta

Grevenbroich In Anbetracht der sinkenden Inzidenz werden einige Eltern offenbar leichtsinnig und bringen ihre Kleinen auch erkältet in die Betreuung. Die Stadt appelliert an die Vernunft – und erinnert nicht nur wegen Corona an klare Regeln.