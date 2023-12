Kita „St. Clemens I“ soll abgerissen werden Eltern nach Treffen mit Kita-Träger weiter unzufrieden

Nach einem Starkregen im September waren laut Kronen am Dach erhebliche Mängel festgestellt worden, eine Sanierung sei nicht möglich. Das Kita-Gebäude soll Ende dieses Monats geschlossen werden. Die rund 50 Kinder in zwei Gruppen sollen für sechs bis acht Wochen im Pfarrheim in Neukirchen betreut werden. Danach soll es weitere Provisorien geben. Vorgeschlagen wurde, dass je eine Gruppe an der Katholischen Kita in Neukirchen und in der Kita „St. Clemens II“ an der Josef-Thienen-Straße in Raummodulen untergebracht wird. Allerdings werden auf Wunsch der Eltern zurzeit Alternativen geprüft.